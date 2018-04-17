Законы, вступающие в силу 17 апреля

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 355 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы „Северный полюс“

Для развития научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана государственной программой „Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации“ предусмотрено проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы „Северный полюс“. Это — плавучая обсерватория для российских исследований и мониторинга природной среды в высоких широтах Северного Ледовитого океана.

Подписанным постановлением предусматривается выделение на эти цели в 2018-2020 годах бюджетные инвестиции в размере 6,94 миллиардов рублей (363 миллионов рублей — в 2018 году, 4,3 миллиарда рублей — в 2019 году и 2,3 миллиарда рублей — в 2020 году).

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 369-16 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Информационное общество (2011 — 2020 годы)“

Параметры финансирования государственной программы „Информационное общество (2011 — 2020 годы)“, утвержденной в апреле 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 378 „О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Развитие культуры и туризма“ на 2013 — 2020 годы“

Параметры финансирования государственной программы „Развитие культуры и туризма“, утвержденной в апреле 2014 года, приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2018 года № 407 „О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам экспортного контроля“

Изменения, внесенные в действующее законодательство, направлены на упрощение процедуры администрирования поставок высокотехнологичной и инновационной продукции, а также снижение административной нагрузки на российских участников внешнеэкономической деятельности, связанной с экспортным контролем.

Для участников внешнеэкономической деятельности установлена возможность оформления в электронной форме ряд документов в области экспортного контроля. Речь идёт об одноразовой лицензии ФСТЭК России на вывоз/ввоз контролируемых товаров и технологий, разрешении Комиссии по экспортному контролю РФ на вывоз контролируемых товаров и технологий, отчёте участника внешнеэкономической деятельности о поставке продукции по лицензиям и ряде других.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2018 года № 412 „О некоторых вопросах управления особыми экономическими зонами на территории Северо-Кавказского федерального округа“

Министерство РФ по делам Северного Кавказа будет правопреемником Минэкономразвития России в отношении обязательств в сфере управления особыми экономическими зонами на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 года № 416 „О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. № 1628“

С 823,4 до 826,3 рублей увеличен норматив финансовых затрат на обеспечение граждан по рецептам врача лекарствами, медизделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.