Спикер Совета Федерации посетит Китай

Об этом рассказал журналистам председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов . По его словам, партия активно развивает международное сотрудничество, передаёт РИА Новости

«Активно работают депутаты, представители «Единой России» в межпарламентских форматах под руководством Валентины Ивановны Матвиенко в рамках МПА СНГ», — резюмировал Грызлов, при этом не назвав точных дат визита спикера Совфеда в КНР.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что за первый квартал 2018 года товарооборот между Россией и Китаем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 28,2%.

О традициях, событиях и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня