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Спикер Совета Федерации посетит Китай
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Спикер Совета Федерации посетит Китай 

Свободная пресса 1 час назад
Валентина Матвиенко — спикер верхней палаты российского парламента, член высшего совета «Единой России» (ЕР) — в самое ближайшее время посетит Китай.
Об этом рассказал журналистам председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов. По его словам, партия активно развивает международное сотрудничество, передаёт РИА Новости.
«Активно работают депутаты, представители «Единой России» в межпарламентских форматах под руководством Валентины Ивановны Матвиенко в рамках МПА СНГ», — резюмировал Грызлов, при этом не назвав точных дат визита спикера Совфеда в КНР.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что за первый квартал 2018 года товарооборот между Россией и Китаем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 28,2%.
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