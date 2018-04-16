Соглашение Саудовской Аравией и Ирана под угрозой

саудовская аравияСоглашение Саудовской Аравией Ирана под угрозой Россия и Саудовская Аравия играют ведущую роль в попытках ОПЕК сократить глобальное предложение нефти. Соглашение о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки истечет в конце 2018 года. Снижение мирового предложения нефти обусловило рост цены на нефть выше $60 за баррель. По оценке стратега, «темпы роста нефтяных котировок до конца года вряд ли будут высокими, учитывая возрастающие геополитические риски».

Nitesh Shah считает, что «напряженные отношения между Саудовской Аравией и Ираном угрожают не только ценам на нефть. Эскалация так называемой прокси-войны между двумя ключевыми членами нефтяного картеля несет риски разрыва существующего соглашения».

Стратег инвестиционной компании акцентирует внимание на том, что «прокси-война между саудитами и иранцами продолжается более двух лет. Гражданская война в Йемене является, по сути, прокси-войной между Саудовской Аравией и Ираном, между шиитским и суннитском исламом, между выбранным Президентом Йемена, который является суннитом, и бывшим Президентом-шиитом».

По оценке Nitesh Shah, прокси-война до последнего времени не отражалась на нефтяных ценах. Но риски ее последствий существенно возросли, что может привести к быстрому падению котировок нефти на глобальных ранках.