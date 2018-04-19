Ещё
Япония отказалась от российского алюминия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию

Япония отказалась от российского алюминия 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Поставки алюминия из России в Японию прекращены из-за американских санкций в отношении компании «РусАл», заявил директор компании Rusal Japan Кунихико Хигаси.
«Дальнейшие поставки алюминия отменены. Наши покупатели сообщили, что не могут осуществлять за них платежи компании «РусАл», что связано с недавними санкциями США. Такие уведомления приходили к нам одно за другим», — заявил он, передает ТАСС.
Он отметил, что «уже погруженное на суда не будет остановлено, но все дальнейшие запланированные поставки осуществляться не будут».
По данным Rusal Japan, на Россию приходилось примерно 15% японского импорта алюминия — это примерно 230 тыс. тонн. Вся эта продукция поступает от холдинга «РусАл».
В начале недели акции «РусАла» приблизились к историческому минимуму.
9 апреля «РусАл» предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США, после чего акции компании обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%. Fitch отозвало рейтинги «Русала» на пересмотр с возможностью понижения.
Вместе с тем, СМИ сообщили, что предприятия, которые контролируются российским бизнесменом Олегом Дерипаской, пытаются найти способы обойти американские санкции и сохранить торговые рынки.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ЕС задумался о получении поблажек от США за участие в «торговой войне» с Китаем Стало известно о желании Саудовской Аравии взвинтить цены на нефть Россия сохранит поставки титана для Boeing
Комментарии57  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию407
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»340
Германия просит освободить ее от санкций против России66
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля94
Путин ввел новую меру пресечения312
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:36
Ребенок раскрыл тайну химатаки в Сирии
В мире Ближний Восток
15:09
Япония отказалась от российского алюминия
Экономика Азия
01:06
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля
Политика
00:20
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»
Наука В мире
03:29
Разрядки не будет: санкции могут ввести в любой момент
Экономика Статьи
01:09
Германия просит освободить ее от санкций против России
В мире
04:21
Роскомнадзор изменит тактику с Telegram
Интернет Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение