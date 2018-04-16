Иран ввел единый курс обмена валюты

Foto: Dzianis MiraniukИран ввел единый курс обмена валютыДля спасения национальной валюты и ее укрепления монетарные власти Ирана ввели унифицированный курс обмена. Ранее в стране существовало два курса. Первый использовался для торговых операций и составлял 60000 реалов за 1 доллар США. Второй курс являлся официальным и составлял 37000 реалов за единицу американской валюты. С понедельника иранское правительство ввело единый курс — 42000 реалов за один доллар США.

Eshaq Jahangiri, вице-президент Ирана, выступая по телевидению, заявил: «Мы не признаем никакой другой курс. Все, кто проводит торговые операции по другому курсу, будут считаться контрабандистами».

На этой неделе правительство сообщило, что прекратит осуществлять конвертацию реала по официальному курсу для студентов, которые учатся за пределами Ирана. Им придется покупать валюту на свободном рынке.

Основным источником валютных доходов правительства Ирана является экспорт нефти. Стоимостной объем нефтяного экспорта достигает $50 млрд (€40млрд; £35 млрд). На иранском валютном рынке есть лицензированные обменные пункты и уличные торговцы валютой.

Иранские власти используют валюту для покрытия практически всех расходов, от импорта основных продуктов питания до финансирования военной операции в Сирии

Торговый баланс Ирана является профицитным. Кроме нефти, страна экспортирует и многие другие товары на сумму $40 млрд Стоимость годового импорта товаров превышает $50 млрд