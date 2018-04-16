Внезапный всплеск на рынке криптовалют

Внезапный всплеск на рынке криптовалютБиткоин впервые за последние две недели торговался выше отметки в $8000. В течение дня его цена превышала $8055. Курс биткоина относительно доллара США за день вырос на 16%. Более высокий дневной темп роста биткоина наблюдался 6 февраля, когда криптовалюта увеличилась в цене на 29,4%.

В течение апреля котировки биткоина варьировали в диапазоне от $6500 до $7500. По мнению Naeem Aslam, ведущего аналитика рынков компании ThinkMarkets, динамическое движение криптовалют сформировало так называемый «клин», который предшествует началу периода значительного роста или падения котировок. По его мнению, если курс биткоина к концу недели начнет движение к $10000, то это ознаменует начало «бычьего» тренда на криптовалютном рынке. Движение котировок ниже $8000 будет означать, что вчерашний рост курсов цифровых валют был обусловлен процессом кратковременного взвинчивания цен.

Наряду с биткоином на рынке отмечен рост котировок эфира, Биткоина Кэш, лайткойна и риппла.

Также наблюдалось повышение стоимости фьючерсных контрактов в среднем на 11%. Цена фьючерса на покупку биткоина в апреле варьировала от $7680 до $7695.

Впервые с 28 марта рыночная капитализация всех криптовалют превысила $300 млрд