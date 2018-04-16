«Ядерная бомба» сброса облигаций угрожает Трампу

Foto: Walter Arce / depositphotos.com«Ядерная бомба» сброса облигаций угрожает ТрампуВ последние месяцы наблюдается снижение объемов ценных бумаг, которые находятся в собственности китайских властей. Так, по данным Министерства финансов США в конце 2013 года сумма американских государственных облигаций, которыми обладал Китай , достигла рекордной отметки в $1,3 трлн. В августе 2017 года этот показатель снизился до $1,20 трлн. В целом, объем государственных облигаций США , которые купили зарубежные правительства, составляет $4 трлн. из $14,7 трлн., выпущенных Министерством финансов страны.

По оценке аналитиков, если китайское правительство решить начать широкую распродажу государственных ценных бумаг США, то это окажет существенное негативное влияние на финансы США и на глобальных инвесторов. Доходность облигаций в этом случае значительно возрастет, и финансирование федерального правительства США станет существенно дороже.

Jeff Klingelhofer, портфельный менеджер инвестиционной компании Thornburg Investment Management Inc, говорит: «Если они хотят нажать на ядерную кнопку и сбросить государственные облигации США, то это незамедлительно скажется на денежном рынке США. Но эффект будет иметь кратковременный характер».

Jeffrey Gundlach, СЕО компании DoubleLine Capital LP, считает, что «Китай может использовать ценные бумаги США как рычаг давления, но только при наличии этого рычага. Это эффективный инструмент угрозы. Если облигации будут проданы, эта угроза исчезнет».