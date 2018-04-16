Ещё
«Ядерная бомба» сброса облигаций угрожает Трампу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ядерная бомба» сброса облигаций угрожает Трампу 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Walter Arce / depositphotos.com«Ядерная бомба» сброса облигаций угрожает ТрампуВ последние месяцы наблюдается снижение объемов ценных бумаг, которые находятся в собственности китайских властей. Так, по данным Министерства финансов США в конце 2013 года сумма американских государственных облигаций, которыми обладал Китай, достигла рекордной отметки в $1,3 трлн. В августе 2017 года этот показатель снизился до $1,20 трлн. В целом, объем государственных облигаций США, которые купили зарубежные правительства, составляет $4 трлн. из $14,7 трлн., выпущенных Министерством финансов страны.
По оценке аналитиков, если китайское правительство решить начать широкую распродажу государственных ценных бумаг США, то это окажет существенное негативное влияние на финансы США и на глобальных инвесторов. Доходность облигаций в этом случае значительно возрастет, и финансирование федерального правительства США станет существенно дороже.
Jeff Klingelhofer, портфельный менеджер инвестиционной компании Thornburg Investment Management Inc, говорит: «Если они хотят нажать на ядерную кнопку и сбросить государственные облигации США, то это незамедлительно скажется на денежном рынке США. Но эффект будет иметь кратковременный характер».
Jeffrey Gundlach, СЕО компании DoubleLine Capital LP, считает, что «Китай может использовать ценные бумаги США как рычаг давления, но только при наличии этого рычага. Это эффективный инструмент угрозы. Если облигации будут проданы, эта угроза исчезнет».
Банки Сегодня: последние новости
ЦБ отозвал лицензию о Конфидэнс Банка После перевода оплаты на юань, валюта Китая укрепила позиции Внезапный всплеск на рынке криптовалют
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин придумал способ победить коррупцию150
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте236
Российская подлодка спасла Сирию от Британии222
Российский «Панцирь» отбил атаку США720
Россия получила неожиданную поддержку148
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение