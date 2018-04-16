После перевода оплаты на юань, валюта Китая укрепила позиции

юаньПосле перевода оплаты на юань, валюта Китая укрепила позицииОдин из информаторов сказал: «Китай является одним из самых крупных покупателей нефти. И это естественно, что страна стремится использовать юань для проведения взаиморасчетов. Это также позволит повысить ликвидность юаня на глобальных рынках».

Китай занимает второе место в мире по объемам потребления нефти. В 2017 году страна опередила США по объемам импорта сырой нефти. Китайский спрос на нефть является ключевым фактором при определении глобальных цен на нефть.

Один из источников сообщил, что Пекин, как это предусмотрено планом, начнет оплату юанем поставки нефти из России Анголы . Обе страны также стремятся разрушить доминирующее положение американской валюты на мировом нефтяном рынке.

Регуляторные власти Китая неформально попросили ряд финансовых институтов страны провести необходимую работу для введения механизма платежей за импорт нефти в юанях.

Если пилотный проект по оплате юанями импорта нефти окажется успешным, Китай может инициировать переход на оплату национальной валютой импорта металлов, сырья, материалов и комплектующих для горной промышленности.

Информация о планах использования юаня при оплате импортных поставок нефти совпала с началом торгов первыми нефтяными фьючерсами на Шанхайской бирже. Многие ожидают, что китайские фьючеры могут стать третьим глобальным ценовым ориентиром после Brent и WTI. Шанхайские нефтяные фьючерсы торгуются за юани.

Банк Goldman Sachs сообщил клиентам, что успех шанхайских фьючерсов «косвенно будет содействовать расширению использования китайской валюты» на мировых рынках.