Доллар теряют статус резервной валюты

Москва , 19 апреля — «Вести. Экономика» Американский доллар, как резервная валюта, вскоре может потерять свой статус. Для этого к настоящему моменту уже накопилось достаточно причины. И хотя процесс этот не быстрый, очень похоже, что мир к этому идет.

Накануне появилось сообщение, что правительство Ирана приняло решение отказаться от международных расчетов в долларах и перейти на евро при зарубежных транзакциях и официальных отчетах госучреждений. Европейские кредиторы уже предложили предоставить необходимые кредитные линии. Казалось бы, что здесь такого, ведь Иран занимает слишком маленькое место в мировой экономике. Все верно, однако, что мешает и другим странам, особенно тем, которые находятся под давлением США , сделать тоже самое и перестать вести расчеты в долларах. Теоретически такое вполне возможно, практически тоже. Вспомним тот же "Русал" , которого Штаты обложили санкциями. Ходили слухи, что компания просила контрагентов проводить платежи в евро. Опять же, к такому шагу могут со временем прибегнуть и другие страны. Кроме того, многие из них уже ведут расчеты в своих валютах, и это ни для кого не секрет. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о Китае , который в этом году запустил фьючерсы на нефть в юанях. Китайцы никогда ничего не делают просто так, для галочки. Они прекрасно понимают, что являются крупнейшим в мире покупателем нефти и могут диктовать поставщикам свои условия. Условия эти довольно просты — расчеты за нефть вести в китайско валюте. Пока этого не произошло, но это скорее всего дела ближайшего будущего. Пилотная программа по информации Reuers начнется уже во второй половине этого года, а пока регулирующие органы попросили некоторые финансовые организации подготовиться к ценообразованию на импорт нефти в китайской валюте. Согласно предложенному плану Пекин начнет с покупок из России Анголы — двух стран, которые, как и Китай, стремятся нарушить глобальное господство доллара. К слову, они также являются двумя крупнейшими поставщиками сырой нефти в Китай наряду с Саудовской Аравией. Очевидно, что переход импортных поставок нефти в Китай на юани — это уже колоссальный удар по доллару, так как долгие годы все такие поставки осуществлялись именно в американской валюте, почему она и называется нефтедолларом.

Между тем мы видим, как постепенно падает спрос на американские долговые бумаги. Объемы заимствований и дефицит бюджета выросли при Трампе настолько, что покупать эти облигации не хочется. Кроме того, они в этом году постоянно теряют в цене, становясь еще менее привлекательными. Не просто так американцы бегают по всему миру и пытаются испортить ситуацию. Они понимают, что уже утратили былую экономическую мощь, да другие проблемы стоят очень остро. Выход один — дестабилизровать обстановку там, где только можно, любыми путями освободить рынки для своих компаний, которые потеряли место в условиях честной конкуренции. Раньше подобные ситуации в мире заканчивались войнами, сейчас почти также, только войны эти имеют другой характер — на данном этапе имеют место быть торговые войны. Кстати, история с «Русалом» также относится к торговым войнам. Сначала США вводят пошлины на алюминий, а затем фактически убивают одного из крупнейших игроков на рынке, основные поставки которого идут в Европу. Здесь нет даже никакой маскировки. Это банальное достижение своих целей в обход любых правил.