Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,62%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов IT, сырья и энергетики.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite подорожал на 0,62%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Alaris Royalty Corp (TO:AD), которые подорожали на 1,630 п. (9,67%), закрывшись на отметке в 18,490. Котировки Shopify Inc (TO:SHOP) выросли на 11,260 п. (7,67%), завершив торги на уровне 158,040. Бумаги NexGen Energy Ltd. (TO:NXE) выросли в цене на 0,190 п. (7,66%), закрывшись на отметке 2,670.

Лидерами падения стали акции Aphria Inc (TO:APH), цена которых упала на 0,780 п. (6,40%), завершив сессию на отметке 11,410. Акции Aurora Cannabis Inc (TO:ACB) поднялись на 0,430 п. (4,82%), закрывшись на уровне 8,500, а Maple Leaf Foods Inc (TO:MFI) снизились в цене на 1,28 п. (3,99%) и завершили торги на отметке 30,80.

На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (657) превысило количество закрывшихся в минусе (454), а котировки 128 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 1,42% до отметки 14.60.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,02%, или 0,30, достигнув отметки $1.350,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,35%, или 0,23, до $66,45 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,15%, или 0,11, до отметки $71,53 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD выросла на 0,13% до 0,7967, а котировки CAD/EUR повысились на 0,11%, достигнув отметки 0,6436.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 89,19.