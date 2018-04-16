Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,40%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, экологически чистых технологий и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite вырос на 0,40%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции NexGen Energy Ltd. (TO:NXE), которые подорожали на 0,170 п. (7,36%), закрывшись на отметке в 2,480. Котировки Aphria Inc (TO:APH) выросли на 0,790 п. (6,93%), завершив торги на уровне 12,190. Бумаги Labrador Iron Ore Royalty Corp (TO:LIF) выросли в цене на 1,34 п. (6,31%), закрывшись на отметке 22,56.

Лидерами падения стали акции Enerflex Ltd (TO:EFX), цена которых упала на 1,14 п. (6,86%), завершив сессию на отметке 15,48. Акции Raging River Exploration Inc. (TO:RRX) поднялись на 0,41 п. (6,24%), закрывшись на уровне 6,16, а ProMetic Life Sciences Inc. (TO:PLI) снизились в цене на 0,040 п. (5,00%) и завершили торги на отметке 0,760.

На фондовой бирже Торонто количество подешевевших бумаг (549) превысило количество закрывшихся в плюсе (535), а котировки 141 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 5,67% до отметки 14.81.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,09%, или 1,20, достигнув отметки $1.349,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 1,56%, или 1,05, до $66,34 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 1,46%, или 1,06, до отметки $71,52 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD выросла на 0,38% до 0,7957, а котировки CAD/EUR упали на 0,06%, достигнув отметки 0,6426.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,42% до 89,13.