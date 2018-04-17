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РФ продолжила избавляться от вложений в госдолг США
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Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США 

Ридус 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Американский Минфин представил новые данные о держателях госдолга Соединенных Штатов, из которых выяснилось, что в феврале 2018 года Россия продолжила снижать объем активов, номинированных в гособлигациях США.
«Россия в феврале 2018 года сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США с $96,9 млрд до $93,8 млрд Сейчас РФ находится на 16 месте среди стран по инвестициям в облигации американского правительства. Первое место занимает Китай», — сообщает газета «Известия».
Напомним, в середине марта стало известно Россия в январе 2018 года резко сократила вложения в гособлигации США до уровня в 96,9 миллиарда долларов, всего за месяц распродав почти треть всех приобретенных за прошлый год американских ценных бумаг.
Весь 2017 год Россия наращивала вложения в казначейские бумаги США и даже вошла в топ-8 крупнейших покупателей американских гособлигаций, оказавшись на 15-м месте среди крупнейших держателей. Всего за год Банк России купил US Treasuries на 16,1 миллиарда долларов, а весь российский портфель государственных облигаций США на 1 января 2018 года составлял 102,2 миллиарда долларов, что эквивалентно 23% от общего объема золотовалютных резервов России.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, зачем ЦБ РФ вообще скупал облигаций США после победы Трампа на выборах, тогда как другие страны их продавали.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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