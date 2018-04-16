ConocoPhillips заявила об очень обнадеживающих результатах бурения на Аляске

МЕХИКО , 16 апр /ПРАЙМ/. Американская ConocoPhillips считает обнадеживающими результаты зимнего бурения на Аляске , сообщила компания.

Вместо пяти планирующихся скважин в рамках программы бурения в 2018 году Conoco пробурила шесть, включая дополнительную оценочную. Все скважины показали наличие нефти, подтвердив тем самым потенциал проекта.

Три разведочные скважины проекта Willow подтвердили ранее озвученные прогнозы по его потенциалу минимум в 300 миллионов баррелей нефти извлекаемых ресурсов, говорится в сообщении.