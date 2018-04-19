Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,42%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов недвижимости, деревопереработки и ресторанного и гостиничного бизнеса.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares поднялся на 0,42%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Alliances (CS:ADI), которые подорожали на 8 п. (5,23%), закрывшись на отметке в 160,00. Котировки Ennakl Automobiles SA (CS:NKL) выросли на 2,00 п. (4,35%), завершив торги на уровне 48,00. Бумаги Addoha (CS:ADH) выросли в цене на 1,00 п. (4,17%), закрывшись на отметке 25,00.

Лидерами падения стали акции Delattre lev (CS:DLM), цена которых упала на 10,90 п. (5,91%), завершив сессию на отметке 173,60. Акции Nexans maroc (CS:NEX) поднялись на 8,00 п. (5,80%), закрывшись на уровне 130,00, а Unimer (CS:UMR) снизились в цене на 10,00 п. (5,62%) и завершили торги на отметке 168,00.

На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в плюсе (18), а котировки 10 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,22%, или 0,15, достигнув отметки $68,62 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,76%, или 0,56, до $74,04 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,36%, или 4,90, до отметки $1.348,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,11% до 11,3270, а котировки USD/MAD повысились на 0,20%, достигнув отметки 9,1801.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,24% до 89,56.