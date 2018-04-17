Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,06%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов транспорта, ПО и компьютерных услуг и банковских услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares вырос на 0,06%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Stroc Industrie (CS:STR), которые подорожали на 1,70 п. (4,02%), закрывшись на отметке в 44,00. Котировки Ctm-ln (CS:CTM) выросли на 29,00 п. (3,29%), завершив торги на уровне 910,00. Бумаги Bmce (CS:BMCE) выросли в цене на 6,00 п. (2,73%), закрывшись на отметке 226,00.

Лидерами падения стали акции Zellidja (CS:ZELI), цена которых упала на 7,95 п. (5,98%), завершив сессию на отметке 125,05. Акции Brasseries maroc (CS:SBM) поднялись на 160,000 п. (4,85%), закрывшись на уровне 3.140,000, а Addoha (CS:ADH) снизились в цене на 0,71 п. (2,99%) и завершили торги на отметке 23,04.

На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (23) превысило количество закрывшихся в минусе (18), а котировки 4 акций практически не изменились.

Котировки акций Addoha (CS:ADH) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 2,99%, 0,71 п., и завершили торги на отметке 23,04.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,05%, или 0,03, достигнув отметки $66,19 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,24%, или 0,17, до $71,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,05%, или 0,70, до отметки $1.350,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,11% до 11,3370, а котировки USD/MAD повысились на 0,09%, достигнув отметки 9,1740.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 89,25.