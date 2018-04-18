Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,11%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов деревопереработки, транспорта и банковских услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares подешевел на 0,11%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Addoha (CS:ADH), которые подорожали на 0,96 п. (4,17%), закрывшись на отметке в 24,00. Котировки Bmci (CS:BMCI) выросли на 38,0 п. (4,02%), завершив торги на уровне 970,00. Бумаги Alliances (CS:ADI) выросли в цене на 5 п. (3,40%), закрывшись на отметке 152,00.

Лидерами падения стали акции Zellidja (CS:ZELI), цена которых упала на 7,50 п. (6,00%), завершив сессию на отметке 117,55. Акции Ennakl Automobiles SA (CS:NKL) поднялись на 1,99 п. (4,15%), закрывшись на уровне 46,00, а S2M (CS:S2M) снизились в цене на 11,00 п. (3,72%) и завершили торги на отметке 285,00.

На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (26) превысило количество закрывшихся в плюсе (11), а котировки 8 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,01%, или 1,34, достигнув отметки $67,86 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,76%, или 1,26, до $72,84 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,39%, или 5,30, до отметки $1.354,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD существенно не изменилась 0,00% до 11,3430, а котировки USD/MAD упали на 0,11%, достигнув отметки 9,1565.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 89,27.