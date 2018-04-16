Третья мировая война: ядерная или экономическая?

Москва , 16 апреля — «Вести. Экономика» Есть широко распространенное заблуждение, что следующая мировая война, если она произойдет, неизбежно будет ядерной войной. И это станет концом всего, что мы знаем.

Многие обеспокоены идеей Третьей мировой войны и мыслью, что она «поможет начать все с чистого листа», создавая предпосылки для позитивного возрождения человека из пепла. Однако, скорее всего, все будет развиваться совсем не так. Есть гораздо более точное и эффективное оружие, чем ядерное оружие в арсенале истеблишмента глобалистов, которые манипулируют политическими системами в разных странах.

Например, использование милитаризированной экономики и ложных парадигм. Конфликт между Востоком и Западом был спроектирован, и этот конфликт должен быть в первую очередь экономическим.

Волнение и страх вокруг потенциальной ядерной войны отвлекают от гораздо более реальной угрозы организованной финансовой войны между Востоком и Западом (а также региональных прокси-войн в Сирии Северной Корее ). Важно помнить, что во всех войнах всегда есть войны банкиров — то есть почти все войны приносят пользу международным финансистам, создавая среду для централизации богатства и политической власти. Это, как правило, путает некоторых аналитиков и активистов движения за свободу.

Сохраняется странная одержимость этих людей идеей о том, что есть истинное разделение на международном уровне, и что в нем участвуют восточные правительства с одной стороны и глобалистские правительства с другой. Сложно представить себе что-то более далекое от правды.

Учитывая, что те же самые глобалисты и институты, которые управляют западными финансами и политику, также имеют позиции влияния в таких странах как Россия Китай , трудно поверить, что в верхних эшелонах власти есть какое-то «разделение» в соответствующих силовых структурах.

Россия и Китай полностью поддерживают институты, контролируемые глобализмом, такие как Банк международных расчетов, Международный валютный фонд (МВФ). Правительства обеих стран призвали МВФ отстаивать возможность развития СПЗ в качестве основы для создания новой мировой резервной валютной системы. Россия и Китай хотят, чтобы МВФ, контролируемый глобализмом, фактическим начал управлять новой глобальной денежной структурой.

Этот призыв к полной смене мировой денежной системы не воспринимался настолько серьезно, насколько следовало бы, прежде всего потому, что основные экономисты утверждают, что альтернативы доллару США нет. Однако это уже не так.

С появлением криптовалют и легкой возможностью отслеживать механизм блокчейн у глобалистов теперь есть идеальный инструмент для замены доллара в качестве мировой резервной валюты. Все, что им нужно сейчас — это кризисное событие, которое позволит скрыть этот переход. То есть массы нужно отвлечь спроектированным театром бедствия. Это создало бы надлежащий уровень страха и путаницы, необходимых для изменений полного спектра в мировых финансовых системах без достаточного сопротивления со стороны населения.

Казалось бы, сейчас кризисное событие реализуется в форме международной торговой войны. Эта торговая война должна стать настолько распространенной, чтобы рано или поздно перерасти в «мировую войну».

Китай готовится к отходу от доллара США, по крайней мере, с 2005 года, когда начал выпускать облигации в юанях. В то время эта идея воспринималась как шутка. Сейчас уже не так, поскольку Китай увеличил свою ликвидность на триллионы за последние 13 лет, используя различные инструменты, выраженные в юанях, а теперь даже запустил нефтяные фьючерсы в юанях. Это создало то, что называется рынком «нефтеюаня». Фьючерсы на нефть в юанях торгуются во всем мире, и, учитывая тот факт, что Китай является крупнейшим импортером/экспортером в мире, пройдет лишь небольшой период времени, прежде чем многие торговые партнеры Китая перейдут от доллара к юаню для совершения обмена.

Все это завершится конечной игрой в развитии торговой войны. Это будет полный крах доллара Китаем и его союзниками. При наличии доказательства того, что Китай прекращает покупки казначейских облигаций США , это действие может наступить намного раньше, чем многие полагают. Скептики продолжают утверждать, что Китай «никогда не уйдет от США и от доллара», но именно это сейчас и происходит.

Что касается отвлечения внимания, то деятельность в области торговой войны очень эффективна. Например, за последние несколько месяцев была отмечена странная взаимосвязь между заявлениями ФРС о повышении процентных ставок и сокращении баланса и объявлениями Дональда Трампа о введении тарифов против Китая и других стран. Почти каждый случай, когда действия ФРС ускоряют падение фондовых рынков (например, на прошлой неделе, когда Джером Пауэлл объявил об увеличении процентных ставок и дальнейшем сокращении баланса), Трамп объявляет о более агрессивных тарифах.

СМИ автоматически обвиняют Трампа и торговую войну в нестабильности фондового рынка, полностью игнорируя прямую взаимосвязь между ФРС, устраняющей искусственную поддержку со стороны фондовых рынков и их продолжающимся снижении. Центробанки создали массовый пузырь на рынке, теперь они пытаются взорвать его и хотят, чтобы они сами при этом не пострадали. Кажется, Трамп помогает им в этом отношении.

Даже сейчас альтернативные экономисты и их последователи не понимают, что происходит. Люди, которые до сих пор считают, что действия ФРС являются «ошибкой политики», что банкиры не знают, что творят, и что они в конечном итоге сменят курс и снова начнут подпитывать рост акций. Мой вопрос: с какой стати?

В разгар паники во время торговой войны международные финансисты могут в значительной степени делать все, что хотят. Вся будущая катастрофа может быть переложена на плечи огромного количества козлов отпущения. Некоторые люди будут обвинять Дональда Трампа и консерваторов, которые голосовали за него. Некоторые люди будут обвинять Китай и Россию в наших проблемах. Другие будут обвинять «капитализм» и «свободные рынки» в кризисе, хотя мы не пользовались по-настоящему свободными рынками уже более века. Но очень немногие будут обвинять глобальные банки.

Глобалисты во всем будут винить «эгоизм» «национализма» и будут призывать к созданию мировой экономической системы, выстроенной на единой мировой валютной системе.

Во многом мировая экономическая война может оказаться гораздо более катастрофической, чем ядерная. В случае экономического краха многие люди могут очень быстро погибнуть, поскольку торговая инфраструктура будет закрыта, но нанесение ущерба будет централизованно контролироваться финансовой элитой.

Богатство может быть перемещено в любое количество активов в любой точке планеты — поэтому идея о том, что глобалистам есть что терять в этом сценарии довольно наивна. В то же время банки планируют выжать еще больше возможностей для существующих организаций, таких как МВФ. Поскольку некоторые страны страдают от экономического краха, глобалистские институты будут только расти.

В ядерной войне существует только пандемоний. В условиях экономической войны возможно централизованное господство. Самой большой катастрофой будет не трагедия массовой безработицы, падение инфраструктуры, потеря денежной стабильности или надежного производства продуктов питания и поставок энергии.

Нет, самым большим бедствием будет продолжающееся процветание банковских конгломератов и центробанков, поскольку испытывают крах огромные части мира. Самой большой катастрофой станет то, что произойдет после краха — консолидация «нового мирового порядка», если банковские элиты не удастся разоблачить в качестве реального катализатора следующей мировой войны.