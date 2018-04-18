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Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,54%
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Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,54% 

Investing.com Россия 26 минут назад
Фото: Reuters
Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов финансовых услуг, строительства и компаний химической и нефтедобывающей промышленности.
На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 вырос на 0,54%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Distribuidora Intl de Aliment (MC:DIDA), которые подорожали на 0,178 п. (4,99%), закрывшись на отметке в 3,746. Котировки ArcelorMittal SA (MC:MTS) выросли на 1,120 п. (4,14%), завершив торги на уровне 28,170. Бумаги Acerinox (MC:ACX) выросли в цене на 0,420 п. (3,58%), закрывшись на отметке 12,140.
Лидерами падения стали акции Viscofan SA (MC:VIS), цена которых упала на 0,950 п. (1,67%), завершив сессию на отметке 55,800. Акции Grifols SA (MC:GRLS) поднялись на 0,390 п. (1,66%), закрывшись на уровне 23,100, а Red Electrica Corporacion SA (MC:REE) снизились в цене на 0,215 п. (1,29%) и завершили торги на отметке 16,455.
На Мадридской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (120) превысило количество закрывшихся в минусе (62), а котировки 22 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,37%, или 5,00, достигнув отметки $1.354,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 1,76%, или 1,17, до $67,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 1,49%, или 1,07, до отметки $72,65 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,13% до 1,2386, а котировки EUR/GBP повысились на 0,57%, достигнув отметки 0,8708.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,08% до 89,29.
Investing.com Россия: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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