Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,11%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов финансовых услуг, строительства и телекоммуникаций и IT.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 подорожал на 0,11%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Bankia SA (MC:BKIA), которые подорожали на 0,079 п. (2,20%), закрывшись на отметке в 3,669. Котировки Bankinter (MC:BKT) выросли на 0,162 п. (1,90%), завершив торги на уровне 8,690. Бумаги Tecnicas Reunidas (MC:TRE) выросли в цене на 0,450 п. (1,86%), закрывшись на отметке 24,650.

Лидерами падения стали акции Melia Hotels International SA (MC:MEL), цена которых упала на 0,270 п. (2,29%), завершив сессию на отметке 11,530. Акции Indra Sistemas (MC:IDR) поднялись на 0,160 п. (1,42%), закрывшись на уровне 11,100, а Inditex (MC:ITX) снизились в цене на 0,330 п. (1,32%) и завершили торги на отметке 24,620.

На Мадридской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (95) превысило количество закрывшихся в минусе (81), а котировки 22 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,49%, или 6,60, достигнув отметки $1.346,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,54%, или 0,37, до $68,84 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 1,05%, или 0,77, до отметки $74,25 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,28% до 1,2338, а котировки EUR/GBP упали на 0,24%, достигнув отметки 0,8692.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,26% до 89,58.