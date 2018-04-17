Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,86%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов технологий, телекоммуникаций и сырья.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX поднялся на 0,86%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Unibail Rodamco SE (AS:UNBP), которые подорожали на 5,70 п. (3,00%), закрывшись на отметке в 195,80. Котировки Altice NV (AS:ATCA) выросли на 0,18 п. (2,28%), завершив торги на уровне 8,18. Бумаги ASML Holding NV (AS:ASML) выросли в цене на 3,45 п. (2,07%), закрывшись на отметке 169,75.

Лидерами падения стали акции ASR Nederland NV (AS:ASRNL), цена которых упала на 0,92 п. (2,40%), завершив сессию на отметке 37,42. Акции Koninklijke Ahold Delhaize NV (AS:AD) поднялись на 0,088 п. (0,46%), закрывшись на уровне 18,862, а ABN AMRO Group NV (AS:ABNd) снизились в цене на 0,09 п. (0,36%) и завершили торги на отметке 24,76.

На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (83) превысило количество закрывшихся в минусе (38), а котировки 11 акций практически не изменились.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 6,63% до отметки 11.69.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,05%, или 0,03, достигнув отметки $66,19 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,13%, или 0,09, до $71,33 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,21%, или 2,80, до отметки $1.347,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,26% до 1,2348, а котировки EUR/GBP повысились на 0,06%, достигнув отметки 0,8640.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,21% до 89,33.