Рынок акций Нидерландов закрылся падением, AEX снизился на 0,17%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, промышленности и потребительских товаров.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX подешевел на 0,17%.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Altice NV (AS:ATCA), которые подорожали на 0,14 п. (1,69%), закрывшись на отметке в 8,29. Котировки Galapagos NV (AS:GLPG) выросли на 1,020 п. (1,31%), завершив торги на уровне 78,920. Бумаги Relx NV (AS:RELN) выросли в цене на 0,160 п. (0,92%), закрывшись на отметке 17,625.

Лидерами падения стали акции ASML Holding NV (AS:ASML), цена которых упала на 2,70 п. (1,68%), завершив сессию на отметке 158,05. Акции Randstad Holding NV (AS:RAND) поднялись на 0,72 п. (1,28%), закрывшись на уровне 55,50, а NN Group NV (AS:NN) снизились в цене на 0,19 п. (0,49%) и завершили торги на отметке 38,33.

На Амстердамской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (60) превысило количество закрывшихся в плюсе (58), а котировки 13 акций практически не изменились.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 1,99% до отметки 11.46.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,03%, или 0,02, достигнув отметки $68,31 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,07%, или 0,05, до $73,73 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,73%, или 9,90, до отметки $1.338,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,51% до 1,2283, а котировки EUR/GBP упали на 0,14%, достигнув отметки 0,8752.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,48% до 90,07.