Российские производители молочной продукции будут расширять экспорт 

Оптовые мировые цены на молоко и молочные продукты пока растут. В марте повышение составило 3,3 процента по сравнению с февралем, а в феврале — 6,2 процента к январю, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Толкает стоимость вверх растущий мировой спрос на масло, сыр и цельное сухое молоко.
25 процентов молока и молочной продукции на российском рынке представлено импортной продукцией
Российские производители хотели бы воспользоваться удачным стечением обстоятельств. «Особенность сложившейся сейчас ситуации в том, что внутри страны спрос немного падает, а рубль достаточно слаб для того, чтобы развивать экспорт. Стоит воспользоваться благоприятным моментом для выхода на мировые рынки», — говорит исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. Предприятиям молочной отрасли расширение экспорта даст возможность получить дополнительный доход. Многие из них жалуются на низкие закупочные цены на сырье.
Стремление российских молочников выйти на международные рынки поддерживает минсельхоз. В марте руководитель ведомства Александр Ткачев в интервью ТАСС заявлял о возможности экспорта российского молока, в частности в Турцию и Китай. Условия поставок согласовывают надзорные ведомства двух стран.
Вот только в России молоко в дефиците. Сейчас в стране производится 31 миллион тонн молока в год, а потребляется — даже с учетом невысокого спроса — около 40 миллионов тонн. Получается, почти 25 процентов продукта на внутреннем рынке восполняется поставками извне, поясняет эксперт аграрного рынка Леонид Холод. Даже с учетом продолжения программы развития агропромышленного комплекса, где одним из акцентов является развитие молочного животноводства, увеличить производство молока до уровня полной самообеспеченности в ближайшие годы вряд ли удастся, отмечает эксперт.
Сейчас в стране производится 31 миллион тонн молока ежегодно, потребляется 40 миллионов тонн
Стоимость молока в России соответствует мировому уровню, говорят эксперты. Значит, вслед за мировым ростом цен в России в розничной торговле молоко и молочные продукты также будут дорожать, но постепенно. «Динамика цен будет укладываться в уровень продовольственной инфляции», — считает Артем Белов. При этом закупочные цены на сырое молоко, скорее всего, даже будут снижаться, полагает он, что отрицательно скажется на рентабельности агропредприятий.
В то же время повышение стоимости продукции может окончательно отпугнуть покупателей. «Произошедшее снижение доходов населения является мощнейшим фактором, который определяет ценовую динамику даже больше, чем желание товаропроизводителей повысить цены», — отмечает Холод. Несмотря на то, что с начала года доходы населения растут, говорить о полном восстановлении покупательной способности пока рано.