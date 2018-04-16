Российские производители молочной продукции будут расширять экспорт

Оптовые мировые цены на молоко и молочные продукты пока растут. В марте повышение составило 3,3 процента по сравнению с февралем, а в феврале — 6,2 процента к январю, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Толкает стоимость вверх растущий мировой спрос на масло, сыр и цельное сухое молоко.

25 процентов молока и молочной продукции на российском рынке представлено импортной продукцией

Российские производители хотели бы воспользоваться удачным стечением обстоятельств. «Особенность сложившейся сейчас ситуации в том, что внутри страны спрос немного падает, а рубль достаточно слаб для того, чтобы развивать экспорт. Стоит воспользоваться благоприятным моментом для выхода на мировые рынки», — говорит исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов . Предприятиям молочной отрасли расширение экспорта даст возможность получить дополнительный доход. Многие из них жалуются на низкие закупочные цены на сырье.

Стремление российских молочников выйти на международные рынки поддерживает минсельхоз. В марте руководитель ведомства Александр Ткачев в интервью ТАСС заявлял о возможности экспорта российского молока, в частности в Турцию Китай . Условия поставок согласовывают надзорные ведомства двух стран.

Вот только в России молоко в дефиците. Сейчас в стране производится 31 миллион тонн молока в год, а потребляется — даже с учетом невысокого спроса — около 40 миллионов тонн. Получается, почти 25 процентов продукта на внутреннем рынке восполняется поставками извне, поясняет эксперт аграрного рынка Леонид Холод . Даже с учетом продолжения программы развития агропромышленного комплекса, где одним из акцентов является развитие молочного животноводства, увеличить производство молока до уровня полной самообеспеченности в ближайшие годы вряд ли удастся, отмечает эксперт.

Сейчас в стране производится 31 миллион тонн молока ежегодно, потребляется 40 миллионов тонн

Стоимость молока в России соответствует мировому уровню, говорят эксперты. Значит, вслед за мировым ростом цен в России в розничной торговле молоко и молочные продукты также будут дорожать, но постепенно. «Динамика цен будет укладываться в уровень продовольственной инфляции», — считает Артем Белов. При этом закупочные цены на сырое молоко, скорее всего, даже будут снижаться, полагает он, что отрицательно скажется на рентабельности агропредприятий.

В то же время повышение стоимости продукции может окончательно отпугнуть покупателей. «Произошедшее снижение доходов населения является мощнейшим фактором, который определяет ценовую динамику даже больше, чем желание товаропроизводителей повысить цены», — отмечает Холод. Несмотря на то, что с начала года доходы населения растут, говорить о полном восстановлении покупательной способности пока рано.