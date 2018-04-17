Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 1,01%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, сырья и технологий.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 подорожал на 1,01%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Aperam SA (AS:APAM), которые подорожали на 1,08 п. (2,67%), закрывшись на отметке в 41,53. Котировки Umicore SA (BR:UMI) выросли на 0,73 п. (1,75%), завершив торги на уровне 42,40. Бумаги Anheuser Busch Inbev SA NV (BR:ABI) выросли в цене на 1,43 п. (1,69%), закрывшись на отметке 86,10.

Лидерами падения стали акции Etablissementen Fr Colruyt NV (BR:COLR), цена которых упала на 0,15 п. (0,33%), завершив сессию на отметке 45,35. Акции GBL (BR:GBLB) поднялись на 0,18 п. (0,19%), закрывшись на уровне 93,76, а Ageas SA (BR:AGES) снизились в цене на 0,020 п. (0,05%) и завершили торги на отметке 43,260.

На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (62) превысило количество закрывшихся в минусе (45), а котировки 18 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,24%, или 3,20, достигнув отметки $1.347,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $66,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,07%, или 0,05, до отметки $71,37 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,27% до 1,2347, а котировки EUR/GBP повысились на 0,05%, достигнув отметки 0,8639.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,22% до 89,34.