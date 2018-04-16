Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,60%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, здравоохранения и сырья.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 снизился на 0,60%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Ontex Group (BR:ONTEX), которые подорожали на 0,38 п. (1,81%), закрывшись на отметке в 21,36. Котировки Aperam SA (AS:APAM) выросли на 0,55 п. (1,38%), завершив торги на уровне 40,45. Бумаги Proximus NV (BR:PROX) выросли в цене на 0,13 п. (0,51%), закрывшись на отметке 25,85.

Лидерами падения стали акции Galapagos NV (AS:GLPG), цена которых упала на 4,880 п. (5,88%), завершив сессию на отметке 78,120. Акции Sofina (BR:SOF) поднялись на 2,00 п. (1,40%), закрывшись на уровне 141,20, а Umicore SA (BR:UMI) снизились в цене на 0,49 п. (1,16%) и завершили торги на отметке 41,67.

На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (51) превысило количество закрывшихся в плюсе (49), а котировки 29 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,28%, или 3,80, достигнув отметки $1.351,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 1,44%, или 0,97, до $66,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 1,32%, или 0,96, до отметки $71,62 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,37% до 1,2376, а котировки EUR/GBP упали на 0,29%, достигнув отметки 0,8637.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,37% до 89,18.