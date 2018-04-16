Ещё
Мурманский замгубернатора попросил 500 млн рублей для закрытых городов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Российский «Панцирь» отбил атаку США

Мурманский замгубернатора попросил 500 млн рублей для закрытых городов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Для поддержания социальной и инженерной инфраструктуры пяти закрытых городов Мурманской области требуется дополнительно 500 млн рублей, сообщил замглавы региона Роман Дурягин в рамках заседания Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в понедельник.
Рассказывая о проблемах исполнения бюджетов пяти ЗАТО, замгубернатора отметил, что в течение нескольких лет собственные доходы областного бюджета росли, в то же время доходы из федерального бюджета имели тенденцию к снижению. В настоящее время износ основных фондов Североморска, Александровска, Заозерска, Видяево и Островного составляет 5 млрд рублей.
Дурягин пояснил, что для региона характеры высокие издержки ведения хозяйственной деятельности, поэтому для поддержания социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО из федерального бюджета требуется дополнительно 500 млн рублей.
По итогам обсуждения комитет рекомендовал правительству продолжить работу по совершенствованию методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, в том числе рассмотрев возможность учета особенностей формирования расходов работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Правительству Мурманской области сенаторы рекомендовали продолжить работу по наращиванию собственного экономического потенциала и повышению эффективности расходования бюджетных средств.
Парламентская газета: последние новости
Центробанк снял ограничения на повышение ключевой ставки Песков: антироссийские санкции США похожи на международное экономическое рейдерство ЦБ отозвал лицензию у столичного банка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский «Панцирь» отбил атаку США281
Россия получила неожиданную поддержку106
Позор с Сирией, агрессивные планы Трампа и другие события дня6
Действия России встревожили Израиль484
Трамп хочет встретиться с Путиным116
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение