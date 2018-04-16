Мурманский замгубернатора попросил 500 млн рублей для закрытых городов

Для поддержания социальной и инженерной инфраструктуры пяти закрытых городов Мурманской области требуется дополнительно 500 млн рублей, сообщил замглавы региона Роман Дурягин в рамках заседания Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в понедельник.

Рассказывая о проблемах исполнения бюджетов пяти ЗАТО, замгубернатора отметил, что в течение нескольких лет собственные доходы областного бюджета росли, в то же время доходы из федерального бюджета имели тенденцию к снижению. В настоящее время износ основных фондов Североморска , Александровска, Заозерска , Видяево и Островного составляет 5 млрд рублей.

Дурягин пояснил, что для региона характеры высокие издержки ведения хозяйственной деятельности, поэтому для поддержания социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО из федерального бюджета требуется дополнительно 500 млн рублей.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал правительству продолжить работу по совершенствованию методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ , в том числе рассмотрев возможность учета особенностей формирования расходов работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Правительству Мурманской области сенаторы рекомендовали продолжить работу по наращиванию собственного экономического потенциала и повышению эффективности расходования бюджетных средств.