Власти Карелии приняли три пакета законов для повышения инвестпривлекательности региона

"Мы, безусловно, те рекомендации, которые высказывались нам [АСИ] в прошлом году, отрабатывали. Мы приняли в региональном парламенте только с начала года порядка трех пакетов экономических законов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности. Мы действительно работали с рядом экономических позиций, как-то: формирование сбалансированного бюджета, предусмотрение в бюджете, в сложном бюджете, средств на поддержку бизнеса, каких-то проектов — то есть бюджетных инвестиций, особенно в сельском хозяйстве — мы пошли на это", — сказал он.

В частности, в марте 2018 года по инициативе властей в окончательном чтении приняты поправки в региональный закон «О налогах (ставках налогов) на территории Карелии». Для инвесторов, которые будут вкладывать деньги в производство биологически активных добавок (БАДы) или лекарственных препаратов, будет применяться инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Кроме того, право на налоговые каникулы получили предприниматели, занимающиеся туристическим и гостиничным бизнесом.

Глава региона отметил, что им важен внешний мониторинг в лице АСИ, потому что власти Карелии «действительно понимают всю проблематику с инвестиционной привлекательностью республики и с притоком инвестиций». «Это, наверное, базовое, с чего начинается оценка перспектив экономического роста», — считает он.

По словам Парфенчикова, у региона изначально были достаточно низкие показатели развития, однако именно это помогает выявлять в регионе «точки роста». «В прошлом году почти 3% рост промышленного производства, более 11% рост [объема] инвестиций — мы понимаем, что это все равно наслаивается на достаточно низкий уровень старта. Поэтому у нас задачи более амбициозные», — сказал он.