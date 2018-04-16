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Власти Карелии приняли три пакета законов для повышения инвестпривлекательности региона
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Власти Карелии приняли три пакета законов для повышения инвестпривлекательности региона 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Карелии приняли с начала года три пакета экономических законов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков по итогам встречи с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.
"Мы, безусловно, те рекомендации, которые высказывались нам [АСИ] в прошлом году, отрабатывали. Мы приняли в региональном парламенте только с начала года порядка трех пакетов экономических законов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности. Мы действительно работали с рядом экономических позиций, как-то: формирование сбалансированного бюджета, предусмотрение в бюджете, в сложном бюджете, средств на поддержку бизнеса, каких-то проектов — то есть бюджетных инвестиций, особенно в сельском хозяйстве — мы пошли на это", — сказал он.
В частности, в марте 2018 года по инициативе властей в окончательном чтении приняты поправки в региональный закон «О налогах (ставках налогов) на территории Карелии». Для инвесторов, которые будут вкладывать деньги в производство биологически активных добавок (БАДы) или лекарственных препаратов, будет применяться инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Кроме того, право на налоговые каникулы получили предприниматели, занимающиеся туристическим и гостиничным бизнесом.
Глава региона отметил, что им важен внешний мониторинг в лице АСИ, потому что власти Карелии «действительно понимают всю проблематику с инвестиционной привлекательностью республики и с притоком инвестиций». «Это, наверное, базовое, с чего начинается оценка перспектив экономического роста», — считает он.
По словам Парфенчикова, у региона изначально были достаточно низкие показатели развития, однако именно это помогает выявлять в регионе «точки роста». «В прошлом году почти 3% рост промышленного производства, более 11% рост [объема] инвестиций — мы понимаем, что это все равно наслаивается на достаточно низкий уровень старта. Поэтому у нас задачи более амбициозные», — сказал он.
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