Замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов: Хорошо, когда цены на нефть высокие

Китай, Чехия. В экспозиции нынешнего года участвуют 534 компании из 25 стран мира. На площади свыше 31 тысячи кв. м свои возможности, новейшие разработки и технологии демонстрируют зарубежные и российские производители, поставщики нефтегазового оборудования, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании. Национальные экспозиции сформировали Германия Россия представлена 330 экспонентами, в числе которых как нефтегазодобывающие компании, производители оборудования, так и сервисные предприятия.

News.ru/Сергей Булкин

News.ru/Сергей Булкин

Ведущий церемонии открытия, генеральный директор «Экспоцентра» Сергей Беднов сообщил, что международная выставка «Нефтегаз» признана лучшим брендом 2017 года, как наиболее эффективный отраслевой выставочный проект. Он также отметил, что государственная поддержка, участие крупнейших компаний, полный охват рынка, профессиональная деловая программа обеспечивают выставке «Нефтегаз» статус главного выставочно-конгрессного события в нефтегазовой и нефтехимической отрасли нашей страны.

News.ru/Сергей Булкин

Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов огласил приветствие главы Минэнерго России Александра Новака , в котором было отмечено, что международная выставка «Нефтегаз-2018» уже четвертый год подряд проходит совместно с Национальным нефтегазовым форумом.

News.ru/Сергей Булкин

Отвечая на вопросы журналистов замминистра энергетики, отметил, что есть перспективы развития этой выставки в рамках Российской энергетической недели. Он также прокомментировал рост цен на нефть и возможности национальной добычи нефти на арктическом шельфе. «Хорошо, когда цены на нефть высокие, но должно быть хорошо все. На нас приходится 80% мировой арктической добычи углеводородов. Перспектива — арктическая зона с шельфом. Мы добываем и на Приразломном и в Карском, и в Охотном морях, то есть в местах я с тяжелейшими природными условиями. Боремся, работаем, создаем технологи и практики. Кто хочет может приехать и поучиться у нас», — сказал К. Молодцов.