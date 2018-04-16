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Росстат сообщает о росте промышленного производства в I квартале
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Росстат сообщает о росте промышленного производства в I квартале 

Интересант 1 час назад
После спада на 1,7 процента в четвертом квартале прошлого года рост промышленного производства в России по итогам первого квартала 2018 года составил 1,9 процента.
При этом, согласно данным Федеральной службы госстатистики, в марте этот показатель замедлился в годовом выражении на 0,5 процента по сравнению с февралем до 1 процента.
В месячном выражении рост промпроизводства в марте с исключением сезонного и календарного факторов составил 0,3 процента.
Ранее Росстат сообщил об увеличении задолженности по зарплате в РФ по итогам марта 2018 года.
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