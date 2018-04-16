Развивающиеся рынки перестали зависеть от ставки ФРС

Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Многие страны с развивающейся рыночной экономикой начали напоминать развитые рынки на фоне падения уровня инфляции и отступления риска валютных кризисов, пишет Bloomberg.

EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Ослабление взаимоотношений между политикой развивающихся рынков и процентными ставками в США указывает на то, что нормализация политики Федеральной резервной системы (ФРС) вряд ли приведет к резкому росту ставок в развивающихся странах, считают аналитики аналитики Goldman Sachs. В соответствии с докладом, разработчики политики на развивающихся рынках сталкиваются с трудностями, поскольку рост резко увеличился, но по историческим стандартам темпы по-прежнему низки, согласно анализу деятельности 15 центральных банков, которые имеют инфляционные цели и плавающий обменный курс. Денежная политика развивающихся стран в этой группе стран в настоящее время в значительной степени напоминает политику стран с развитой экономикой. В частности, эти центральные банки в настоящее время уделяют гораздо больше внимания объему производства и инфляционным показателям, чем росту ВВП или обменному курсу. В то же время фокус на процентной ставке американского ЦБ остался, однако есть свидетельства того, что с течением времени акцент на денежно-кредитную политику Федрезерва будет ослабевать, говорится в докладе.