Рынок акций Греции закрылся ростом, Athens General Composite прибавил 1,96%

Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов банковских услуг, основных ресурсов и нефти и газа.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite подорожал на 1,96%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Piraeus Bank SA (AT:BOPr), которые подорожали на 0,186 п. (6,23%), закрывшись на отметке в 3,170. Котировки Iktinos Hellas (AT:IKTr) выросли на 0,1700 п. (5,26%), завершив торги на уровне 3,4000. Бумаги Flexopack SA (AT:FLXr) выросли в цене на 0,3000 п. (4,62%), закрывшись на отметке 6,8000.

Лидерами падения стали акции Revoil Petrol (AT:REVr), цена которых упала на 0,020 п. (3,51%), завершив сессию на отметке 0,550. Акции Techn Olympic (AT:OLYr) поднялись на 0,050 п. (2,38%), закрывшись на уровне 2,050, а Select Textile (AT:EPIr) снизились в цене на 0,004 п. (1,74%) и завершили торги на отметке 0,226.

На фондовой бирже Афин количество подорожавших бумаг (85) превысило количество закрывшихся в минусе (41), а котировки 6 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,31%, или 4,20, достигнув отметки $1.346,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,08%, или 0,05, до $66,27 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,24%, или 0,17, до отметки $71,59 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,27% до 1,2346, а котировки EUR/GBP упали на 0,10%, достигнув отметки 0,8626.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,21% до 89,33.