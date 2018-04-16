Рынок акций Греции закрылся ростом, Athens General Composite прибавил 1,23%

Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, банковских услуг и финансов.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite поднялся на 1,23%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Attica Bank SA (AT:BOAr), которые подорожали на 0,004 п. (11,58%), закрывшись на отметке в 0,035. Котировки Hygeia (AT:HYGr) выросли на 0,083 п. (9,57%), завершив торги на уровне 0,950. Бумаги Piraeus Bank SA (AT:BOPr) выросли в цене на 0,214 п. (7,73%), закрывшись на отметке 2,984.

Лидерами падения стали акции Sarantiseg (AT:SRSr), цена которых упала на 0,40 п. (2,78%), завершив сессию на отметке 14,00. Акции Grivalia Properties REIC (AT:GRIr) поднялись на 0,20 п. (2,16%), закрывшись на уровне 9,05, а Kri-Kri Milk (AT:KRIr) снизились в цене на 0,070 п. (1,79%) и завершили торги на отметке 3,840.

На фондовой бирже Афин количество подорожавших бумаг (77) превысило количество закрывшихся в минусе (33), а котировки 14 акций практически не изменились.

Котировки акций Hygeia (AT:HYGr) выросли до максимума, повысившись на 9,57%, 0,083 п., и завершили торги на отметке 0,950.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,28%, или 3,80, достигнув отметки $1.351,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 1,32%, или 0,89, до $66,50 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 1,14%, или 0,83, до отметки $71,75 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,31% до 1,2368, а котировки EUR/GBP упали на 0,33%, достигнув отметки 0,8633.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,32% до 89,22.