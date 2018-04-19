Рынок акций Греции закрылся ростом, Athens General Composite прибавил 0,76%

Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов основных ресурсов, телекоммуникаций и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite подорожал на 0,76%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Iaso (AT:IASr), которые подорожали на 0,042 п. (4,51%), закрывшись на отметке в 0,974. Котировки Viohalco SA (AT:VIOH) выросли на 0,155 п. (4,34%), завершив торги на уровне 3,730. Бумаги Marfin Invest (AT:MRFr) выросли в цене на 0,006 п. (3,97%), закрывшись на отметке 0,168.

Лидерами падения стали акции Flexopack SA (AT:FLXr), цена которых упала на 0,2500 п. (3,82%), завершив сессию на отметке 6,3000. Акции Crete Plastics SA (AT:PLAKR) поднялись на 0,300 п. (2,16%), закрывшись на уровне 13,600, а Hygeia (AT:HYGr) снизились в цене на 0,020 п. (2,11%) и завершили торги на отметке 0,929.

На фондовой бирже Афин количество подорожавших бумаг (62) превысило количество закрывшихся в минусе (48), а котировки 20 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,44%, или 5,90, достигнув отметки $1.347,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,77%, или 0,53, до $69,00 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 1,13%, или 0,83, до отметки $74,31 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,08% до 1,2363, а котировки EUR/GBP упали на 0,20%, достигнув отметки 0,8696.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 89,41.