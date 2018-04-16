Украинские власти хотят получать дорогой американский газ из Хорватии

Об этом, как пишет УНН, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с вице-премьер-министром, министром экономики, предпринимательства и ремесла Республики Хорватия Мартиной Далич.

«Украина готова поддерживать масштабные проекты Хорватии для укрепления энергетической безопасности Европы. В частности, мы готовы обсудить возможный формат участия Украины в проекте СПГ-терминала на острове Крк и развития Южного газового коридора», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Стороны заявили о важности украинско-хорватского сотрудничества в энергетическом секторе.

Как подчеркнула Мартина Далич, СПГ-терминал это не проект для сугубо хорватского рынка, а вклад Хорватии в европейскую энергетическую безопасность. Он должен стать точкой входа американского СПГ, поставляемого для стран Восточной и Центральной Европы.

«Его успех напрямую зависит от заинтересованности и участия других стран. Мы надеемся, что Украина тоже станет участником этого проекта и получит выгоды от него. Однако для этого должна быть построена определенная инфраструктура», — отметила хорватский вице-премьер-министр.

Как ранее неоднократно писало издание Ukraina.ru, США нацелены на вытеснение российского газа с европейского рынка примерно к 2023 году. Для этого на побережье США возводятся многочисленные терминалы для отгрузки сжиженного природного газа (СПГ), через которые он может отгружен европейским потребителям.

Еще один этап газовой экспансии США в ЕС — установление контроля за украинской газотранспортной системой (ГТС) и блокирование прокладки «Газпромом» трубопроводов, обходящих Украину. Если США добьются успеха в этих мероприятиях, они смогут «отрезать» европейцев от дешевого российского газа, перекрыв поставки по украинской ГТС, и продавать им свой, значительно более дорогой СПГ. Очевидно, что украинская газотранспортная система при этом превратится в груду металлолома.

Отметим, объем европейского рынка газа составляет более сотни миллиардов долларов США ежегодно. При этом госдолг США на текущий момент составляет около $20,5 трлн.