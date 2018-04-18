Опрос: большинство россиян не обеспокоены колебанием курса валют

Большинство россиян (60%) не обеспокоены ростом курсов евро и доллара. Об этом сообщается в опросе ВЦИОМ.

"Начавшийся на прошлой неделе заметный рост курса доллара и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян ситуация не беспокоит… Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты выражают 36% граждан", — сказано в опросе.

В ситуации дальнейшего роста курса доллара, 12% опрошенных выберут путь траты сбережений на мелкие нужды, 8% — вложат накопления в недвижимость или другие ценные вещи.

Большинство граждан (94%) в последние месяц-два не приобретали какую-либо иностранную валюту.