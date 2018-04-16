Коммерческий проект. Берлин не связывает будущее «Северного потока — 2» с Сирией

Будущее проекта «Северный поток — 2» не следует увязывать с конфликтом США и ряда стран Запада с Россией вокруг Сирии . Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в интервью, опубликованном в понедельник, 16 апреля, в газете Bild

«Импорт российского газа осуществлялся и во времена холодной войны, и он в любое время был надежным», — подчеркнул Альтмайер (цитата по ТАСС ).

Немецкий министр отметил, что проект «Северный поток — 2» является, прежде всего, коммерческим. И он уже получил разрешения двух стран, в том числе Германии. «Разрешение в Германии выдают компетентные органы, но не правительство ФРГ», — заявил Альтмайер.

Он также пообещал «учитывать и интересы Украины » при реализации проекта. И не забыл про США, призвав Германию и Европу «создавать инфраструктуру для терминалов для сжиженного природного газа с тем, чтобы избежать односторонней зависимости».

Интервью опубликовано в день, когда в Берлине проходили переговоры Альтмайера с заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза, европейским комиссаром по вопросам энергии Марошем Шефчовичем.

Сразу после переговоров их завершения Шефчович написал в своем микроблоге в Twitter, что «украинский транзитный маршрут является стратегическим для энергобезопасности» Евросоюза . Он назвал «очень ценным и необходимым» вклад Германии в поиск решения, которое защитило бы этот транзит «жизнеспособным с коммерческой точки зрения способом».

Шефчович отметил, что вполне допускает участие Германии в переговорах по газу с участием ЕК, Украины и России, чтобы придать им «политический толчок».

Главный союзник проекта

Проект «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) предполагает строительство к 2019 году двух ниток магистрального газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим газопроводом «Северный поток» (введен в строй в 2012 году). Протяженность нового газопровода — 1220 км. Общая стоимость оценивается в €9,5 млрд

Для реализации проекта в Швейцарии создана компания Nord Stream 2 AG, которая полностью принадлежит «Газпрому»

Германия всегда выступала одной из самых заинтересованных в газопроводах из России по дну Балтийского моря стран. Две немецкие компании — Wintershall и PEGI/E.ON входят в чисте пяти акционеров газопровода «Северный поток» (по 15,5% акций) наряду с голландской N. V. Nederlandse Gasunie, французской Engie (по 9%) и российским «Газпромом» (51%).

Также две немецкие компании — Wintershall и Uniper вместе с французской ENGIE, австрийской OMV и нидерландско-британской Royal Dutch Shell оказались в числе тех, кто в апреле 2017 года подписал соглашение о финансировании 50% проекта «Северный поток — 2». Вклад каждой из компаний должен составить €950 млн Общая сумма финансирования достигнет €4,75 млрд Российский «Газпром» должен вложить в проект остальные 50%.

Германия стала первой из пяти стран, выдавшей все необходимые разрешения на строительство «Северного потока — 2». 31 января 2018 года это сделало Горное ведомство Штральзунда, которое одобрило строительство и использование 55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и на суше в районе Лубмина (земля Мекленбург-Передняя Померания). 27 марта разрешение на строительство 30-километрового участка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны в Балтийском море выдало Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH).

Также оба необходимых разрешения на строительство газопровода в своих водах выдала Финляндия . 5 апреля министерство экономики и занятости Финляндии одобрило строительство участка газопровода «Северный поток — 2» протяженностью в 374 км в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море. 12 апреля разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в финских водах в соответствии с местным законом о воде выдало Агентство по региональному управлению Южной Финляндии.

Дании. Сейчас процедуры по выдаче разрешений на «Северный поток — 2» проходят еще в трех странах, в водах которых будет проложен газопровод — в России, Швеции

Главные противники проекта

Юрий Витренко. Категорически против «Северного потока — 2» выступает Украина, оценившая убытки в случает прекращения транзита российского газа в Европу через свою территорию в 3% ВВП. «В денежном выражении это порядка $3 млрд», — заявил 30 марта коммерческий директор «Нафтогаза»

Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил, что Киев будет настаивать на сохранении транзита российского газа в объеме не менее 40 млрд куб. м в год и не согласится на предлагаемые Россией 15 млрд куб. м. «Украина не пойдет на такие объемы, потому что для Украины они будут экономически невыгодными. То есть нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа», — заявил 11 апреля украинский министр.

Так он прокомментировал слова председателя правления «Газпрома» Алексей Миллер , который ранее отметил, что компания не ставит вопрос об отказе от транзита через Украину, а готова сохранить его в объеме 10-15 млрд куб. м в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.

В настоящее время объем транзита российского газа через территорию Украины составляет 94 млрд куб. м. В 2017 году экспорт российского газа в страны Евросоюза вырос на 8,4% и достиг 194,4 млрд куб. м. Два газопровода «Северный поток» и «Северный поток — 2» Россия смогут поставлять в Европу 110 млрд куб. м газа ежегодно.

Поддерживает Украину и выступает против «Северного потока — 2» Вашингтон. «Продолжать противостоять „Северному потоку — 2“, учитывая его пагубные последствия для энергетической безопасности Европейского Союза, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине», — говорится в законе «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), подписанном президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года и вступившем в силу 29 января 2018 года.

На этом фоне канцлер Германии Ангела Меркель заявила 10 апреля, что проект газопровода «Северный поток — 2» невозможен без определения судьбы транзита российского газа через территорию Украины. «Я четко обозначила, что проект „Северный поток — 2“ без создания у нас ясности по поводу роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможен, — заявила Меркель после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко . „Как вы видите, это — не просто экономический проект, здесь играют роль и политические факторы“, — отметила Меркель. Она заверила, что в телефонном разговоре передала президенту России Владимиру Путину взволнованность Киева по поводу „Северного потока — 2“.

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