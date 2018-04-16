Шефчович видит конкуренцию одним из аспектов развития газового рынка ЕС

"Будущее европейского газового рынка: безопасность, инфраструктура, конкуренция", — написал он.

В настоящее время Евросоюз в значительной степени зависит от импорта газа, причем зависимость эта будет только возрастать: до примерно 83% к 2040 году с нынешних примерно 70%, говорил ранее еврокомиссар по энергетике и климату Мигель-Ариас Каньете.

При этом Россия является основным поставщиком «голубого топлива» в ЕС, однако Еврокомиссия работает над тем, чтобы сократить зависимость от РФ на этом направлении.