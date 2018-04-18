Ещё
Реальные доходы россиян выросли на 4,1% за месяц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реальные доходы россиян выросли на 4,1% за месяц 

Москва24 56 минут назад
Фото: Москва24
Реальные доходы населения РФ в марте 2018 года выросли на 4,1% в годовом выражении после повышения на 4,3% в феврале. Об этом сообщается в докладе Федеральной службы госстатистики (Росстат).
В докладе отмечается, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2018 года составила 41,65 тысячи рублей, увеличившись на 9%, по сравнению с мартом 2017 года.
В 2018 году, согласно официальному прогнозу правительства, рост реальных доходов населения ожидается на уровне 2,3%. Минэкономразвития ожидает рост доходов на уровне 3,8%.
Ранее социологи выяснили, сколько денег нужно россиянам для «нормальной жизни». Согласно опросу, средней российской семье из трех человек нужен ежемесячный доход в 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни.
При бюджете от 20 до 45 тысяч рублей сможет прожить каждая пятая семья — 21 процент респондентов. Основная часть респондентов назвала нормальным доход в 45–120 тысяч рублей. Такая сумма устроит 66 процентов опрошенных. Еще 13 процентов полагают, что нормальной жизни им не видать с доходом менее 120 тысяч рублей.
Москва24: последние новости
Доход Набиуллиной в 2017 году вырос на 25% Правительство выступило за контроль обмена криптовалют ЦБ отозвал лицензию у столичного "ОФК Банка"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России299
США заявили об атаке «российских наемников»122
Названы сроки блокировки Facebook в РФ215
МЧС обратилось к москвичам1
МИД обратился к россиянам с предупреждением224
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение