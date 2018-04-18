Реальные доходы россиян выросли на 4,1% за месяц

Реальные доходы населения РФ в марте 2018 года выросли на 4,1% в годовом выражении после повышения на 4,3% в феврале. Об этом сообщается в докладе Федеральной службы госстатистики (Росстат).

В докладе отмечается, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2018 года составила 41,65 тысячи рублей, увеличившись на 9%, по сравнению с мартом 2017 года.

В 2018 году, согласно официальному прогнозу правительства, рост реальных доходов населения ожидается на уровне 2,3%. Минэкономразвития ожидает рост доходов на уровне 3,8%.

Ранее социологи выяснили, сколько денег нужно россиянам для «нормальной жизни». Согласно опросу, средней российской семье из трех человек нужен ежемесячный доход в 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни.

При бюджете от 20 до 45 тысяч рублей сможет прожить каждая пятая семья — 21 процент респондентов. Основная часть респондентов назвала нормальным доход в 45–120 тысяч рублей. Такая сумма устроит 66 процентов опрошенных. Еще 13 процентов полагают, что нормальной жизни им не видать с доходом менее 120 тысяч рублей.