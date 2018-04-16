Ещё
Виктор Скаршевский: «Аграрная сверхдержава» катится в бездну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виктор Скаршевский: «Аграрная сверхдержава» катится в бездну 

Украина.ру 2 часа назад
Он заметил, что Украина не является членом СНГ, но при этом доля Евросоюза в украинском экспорте выросла не за счет наращивания объемов экспорта в ЕС, а за счет снижения экспорта в страны СНГ и, в частности, РФ. Экспорт же в Европейский Союз остается на уровне 2012-2013 гг — $17-18 млрд
Что касается украинских высоких технологий, то экспортные объемы такой продукции из Украины в Россию за несколько лет упали в четыре раза — с $16 млрд до $4 млрд (а экспорт в страны СНГ упал с $26 млрд до $7 млрд). Это произошло, в основном, за счет снижения продаж высокотехнологичных товаров и продукции для машиностроения. То есть машиностроительные предприятия так и останутся без заказов.
«В 2017 году машиностроение уже не занимает первые места в экспорте Украины, его место заняли химия, черные металлы. И хоть машиностроение опустилось на 3-4-е место в экспорте, это, на фоне четырехкратного падения, уже конец. В абсолютных цифрах можно говорить, что экспорт машиностроения, продукции с добавочной стоимостью, из Украины — это ноль», — подчеркнул экономист.
Однако, даже если преемники действующей украинской власти захотят восстановить экономические взаимоотношения с Российской Федерацией, этому не суждено будет сбыться.
«Россия с горем пополам, но занимается импортозамещением — строит свои новые заводы, например, по производству труб и другим производственным товарам. А Украина уверенно ходом идет в бездну под названием «аграрная сверхдержава», программируя себя на бедность», — заключил финаналитик.
16 апреля представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что договоры Украины в рамках СНГ будут денонсированы. В силе останутся только те соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.
Предложение президента выйти из органов Содружества независимых государств предусматривает оставить в действии те соглашения о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны для Украины.
Украина.ру: последние новости
Немецкий министр: «Северный поток-2» поможет Украине выжить Антироссийские санкции США обернутся для Германии многомиллиардными потерями Украинские власти хотят получать дорогой американский газ из Хорватии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль236
Ответ США признали губительным для россиян342
Россия получила неожиданную поддержку52
Москва назвала виновника химатаки в Сирии305
Названа причина трагедии в Кемерово54
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение