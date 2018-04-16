Виктор Скаршевский: «Аграрная сверхдержава» катится в бездну

Он заметил, что Украина не является членом СНГ, но при этом доля Евросоюза в украинском экспорте выросла не за счет наращивания объемов экспорта в ЕС, а за счет снижения экспорта в страны СНГ и, в частности, РФ . Экспорт же в Европейский Союз остается на уровне 2012-2013 гг — $17-18 млрд

Что касается украинских высоких технологий, то экспортные объемы такой продукции из Украины в Россию за несколько лет упали в четыре раза — с $16 млрд до $4 млрд (а экспорт в страны СНГ упал с $26 млрд до $7 млрд). Это произошло, в основном, за счет снижения продаж высокотехнологичных товаров и продукции для машиностроения. То есть машиностроительные предприятия так и останутся без заказов.

«В 2017 году машиностроение уже не занимает первые места в экспорте Украины, его место заняли химия, черные металлы. И хоть машиностроение опустилось на 3-4-е место в экспорте, это, на фоне четырехкратного падения, уже конец. В абсолютных цифрах можно говорить, что экспорт машиностроения, продукции с добавочной стоимостью, из Украины — это ноль», — подчеркнул экономист.

Однако, даже если преемники действующей украинской власти захотят восстановить экономические взаимоотношения с Российской Федерацией, этому не суждено будет сбыться.

«Россия с горем пополам, но занимается импортозамещением — строит свои новые заводы, например, по производству труб и другим производственным товарам. А Украина уверенно ходом идет в бездну под названием «аграрная сверхдержава», программируя себя на бедность», — заключил финаналитик.

Предложение президента выйти из органов Содружества независимых государств предусматривает оставить в действии те соглашения о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны для Украины.