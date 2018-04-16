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Более 70 кг сыра из Европы уничтожили на Преображенском рынке в Москве
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Более 70 кг сыра из Европы уничтожили на Преображенском рынке в Москве 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
Более 70 килограммов санкционного сыра из Европы и Украины обнаружили и уничтожили на Преображенском рынке в Москве, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«Управлением во взаимодействии с Московской областной таможней на территории Преображенского рынка, расположенного по адресу: Москва, Преображенский вал, дом 17, строение 97, была выявлена молочная продукция (сыры в ассортименте производства Германии, Италии, Нидерландов, Украины), общим весом 74 килограмма», — говорится в сообщении.
В соответствии с действующим законодательством, запрещенная ко ввозу на территорию России молочная продукция была изъята и уничтожена на технической площадке рынка.
Россельхознадзор напомнил, что уничтожение санкционных продуктов влечет за собой серьезные экономические последствия для недобросовестных предпринимателей.
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