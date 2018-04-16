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Ответ США признали губительным для россиян
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Любой ответ на санкции США признали губительным для россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»
Санкции неизбежно продолжат оказывать негативное влияние на экономический рост России. В случае ответа Москвы на действия Вашингтона экономисты прогнозируют ухудшение ситуации в российской экономике. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе», который есть в распоряжении «Ленты.ру».
«Возобновление войны санкций усиливает и без того возросшую изоляцию российской экономики, что способствует закреплению ее технологического отставания и сохранению низких темпов экономического роста», — полагают экономисты.
В случае ответных российских мер ВШЭ дает пессимистичный прогноз. «Размер российской экономики на порядок меньше экономики США, а это означает, что сколько-нибудь чувствительные для США санкции ударят по России гораздо сильнее», — пояснили в ВШЭ.
Согласно благоприятному сценарию экономистов, при отсутствии новых санкций нынешние ограничения приведут к росту оттока частного капитала из России, увеличению потерь от снижения экспорта, ослаблению рубля и повышению инфляции. Ключевая ставка сохранится до конца 2018 года около текущих 7,25 процента, а ожидаемый рост ВВП в 2018 году замедлится с 1,9 процента до 1,7 процента. При отсутствии новых шоков эти эффекты, по оценке ВШЭ, будут носить временный характер и исчерпают себя через 1-2 года.
«Тем не менее санкции неизбежно продолжат оказывать негативное влияние на экономический рост на более фундаментальном уровне (ограничение притока иностранных инвестиций, осложнение выхода на внешние рынки и прочее), влияя на общую конкурентоспособность страны, что приведет к ограничению долгосрочных темпов роста», — говорится в докладе.
Как полагают в ВШЭ, уже введенные санкции потребуют денежных вливаний со стороны государства.
«Ситуация на подсанкционных и смежных предприятиях гарантированно ухудшится, что может вызвать рост социальной напряженности в и без того сложный посткризисный период», — говорится в документе.
Вашингтон 15 апреля заявил о готовности ввести новые ограничения в отношении российских компаний, осуществляющих поставки сирийским властям. Как ожидается, об ограничениях объявят 16 апреля. США 6 апреля ввели санкции в отношении нескольких российских предпринимателей и компаний. После этого рубль начал снижение к основным мировым валютам. Так, 11 апреля курс доллара превысил 65 рублей, евро преодолел отметку 80 рублей.
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