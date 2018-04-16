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Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубеж выросли в первом квартале на 24,1 процента
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Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубеж выросли в первом квартале на 24,1 процента 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ — В первом квартале текущего года прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубеж сохранили двузначный рост.
Согласно данным Министерства коммерции КНР, китайские инвесторы вложили в январе-марте этого года 25,5 млрд долл. США в 2023 предприятия нефинансового сектора 140 стран и регионов мира.
Данный показатель оказался на 24,1 процента больше показателя аналогичного периода 2017 года, отметили в Минкоммерции.
Внешние вложения Китая в экономики стран, охваченных инициативой «Пояса и пути», продемонстрировали 22,4-процентный рост в годовом исчислении, составив 3,61 млрд долл. США за первые три месяца года.
Наблюдалась оптимизация архитектоники внешних инвестиций Китая: основной поток инвестиций был направлен в такие секторы, как лизинговые услуги, горное дело, обрабатывающая промышленность, ИТ-услуги, отмечает Минкоммерции на своем веб-сайте.
В последние годы прямые инвестиции КНР за рубеж росли бурными темпами. Однако с учетом «нерациональности» внешней инвестиционной деятельности китайские власти были вынуждены ужесточить правила, регулирующие данную сферу, и рекомендовали отечественным компаниям быть более осмотрительными при принятии инвестиционных решений.
В августе прошлого года Госсовет КНР опубликовал документ, согласно которому внешние инвестиции в такие секторы, как недвижимость, гостиницы, кинотеатры и развлекательный бизнес, были ограничены, а в сектор азартных игр — полностью запрещены.
В январе-марте нынешнего года новых проектов с участием китайских инвестиций в недвижимости, спорте и развлекательном бизнесе зарегистрировано не было. -0-
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