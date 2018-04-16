Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубеж выросли в первом квартале на 24,1 процента

Пекин, 16 апреля / Синьхуа / — В первом квартале текущего года прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубеж сохранили двузначный рост.

Согласно данным Министерства коммерции КНР, китайские инвесторы вложили в январе-марте этого года 25,5 млрд долл. США в 2023 предприятия нефинансового сектора 140 стран и регионов мира.

Данный показатель оказался на 24,1 процента больше показателя аналогичного периода 2017 года, отметили в Минкоммерции.

Внешние вложения Китая в экономики стран, охваченных инициативой «Пояса и пути», продемонстрировали 22,4-процентный рост в годовом исчислении, составив 3,61 млрд долл. США за первые три месяца года.

Наблюдалась оптимизация архитектоники внешних инвестиций Китая: основной поток инвестиций был направлен в такие секторы, как лизинговые услуги, горное дело, обрабатывающая промышленность, ИТ-услуги, отмечает Минкоммерции на своем веб-сайте.

В последние годы прямые инвестиции КНР за рубеж росли бурными темпами. Однако с учетом «нерациональности» внешней инвестиционной деятельности китайские власти были вынуждены ужесточить правила, регулирующие данную сферу, и рекомендовали отечественным компаниям быть более осмотрительными при принятии инвестиционных решений.

В августе прошлого года Госсовет КНР опубликовал документ, согласно которому внешние инвестиции в такие секторы, как недвижимость, гостиницы, кинотеатры и развлекательный бизнес, были ограничены, а в сектор азартных игр — полностью запрещены.

В январе-марте нынешнего года новых проектов с участием китайских инвестиций в недвижимости, спорте и развлекательном бизнесе зарегистрировано не было. -0-