Ещё
Большинство россиян ощутили влияние санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство россиян ощутили влияние санкций на экономику России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Половина россиян не ощущают влияния санкций в отношении РФ на свою повседневную жизнь, но большинство видит их влияние на экономику страны, причем 37% считают его негативным, а 30% — позитивным, показал опрос Фонда "Общественное мнение", результаты которого опубликованы на официальном сайте организации.
Респондентам в ходе опроса задали, в том числе, вопрос о том, влияют ли санкции со стороны других стран "на жизнь таких людей, как вы". Половина опрошенных (51%) придерживаются мнения, что санкции не влияют на жизнь обычных граждан; эта доля увеличилась за последние 4 года: в 2014 году так ответили 34%, а в 2016 году — 40% респондентов.
О существенном влиянии на жизнь людей говорят сегодня 23% опрошенных, что оказалось лишь немногим меньше, чем в прошлые годы (24%). Еще 19% в ходе нынешнего опроса отметили, что санкции влияют на жизнь несущественно, в 2014 году ответивших так было 30%, в 2016 году — 29%.
Между тем, более 70% россиян говорят о влиянии санкций со стороны других стран на экономику РФ, в том числе 44% отмечают существенное влияние, а 29% говорят о несущественном воздействии. При этом, по мнению 37% респондентов, санкции оказывают скорее отрицательное влияние на экономику России, тогда как 30% считают его скорее позитивным.
Более трети россиян (36%) убеждены, что во взаимной отмене санкций в равной мере заинтересованы и Россия, и Запад. Несколько меньше (32%) говорят о большей заинтересованности в этом процессе западных стран, а 20% респондентов считают, что Россия более заинтересована в этом.
Вместе с тем, равное число опрошенных (по 21%) не предвидят последствий для экономики России в случае отмены как санкций со стороны Запада, так и российских контрсанкций. Но все же чаще россияне склонны видеть в отмене взаимных ограничений пользу для российской экономики.
Так, 45% говорят, что отмена санкций Запада в отношении России принесет экономике РФ больше пользы (12% считают, что больше вреда); наряду с этим, больше респондентов предполагают позитивный эффект и в случае отмены контрсанкций самой Россией: 34% говорят, что это принесет экономике РФ больше пользы, а 16%, напротив, больше вреда.
ФОМ провел опрос 21-22 апреля среди 1,5 тысяч респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России.
РИА Новости: последние новости
Правительство внесло в Госдуму законопроект о таможенном регулировании Трамп отказал Макрону и Меркель. США и ЕС в ожидании торговой войны Более 40% россиян против оказания поддержки компаниям, попавшим под санкции
Комментарии  Ещё 88 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами504
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно40
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына58
В Британии захотели «наказать» чиновников РФ190
Трамп обвинил Путина в хаосе112
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение