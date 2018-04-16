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Производство легковых автомобилей в России в марте выросло на 20%
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Производство легковых автомобилей в России в марте выросло на 20% 

РИА «ВистаНьюс» 56 минут назад
Росстат проинформировал 19,9-процентном росте производства легковых автомобилей в России по итогам марта. С конвейера отечественных предприятий сошло 370 тысяч транспортных средств.
В Росстате также сообщили о 4,3-процентном росте производства грузового транспорта в России по итогам первого квартала текущего года. Отечественные предприятия выпустили 30,7 тысячи тягачей.
Выпуск автобусов России в по итогам января-марта потерял 9% с результатом в 4,8 тысячи произведенных машин. Автомобильные кузова за отчетный период собраны в РФ в количестве 63,5 тысячи единиц с «плюсом» в 34,3%.
За первый квартал отечественные предприятия выпустили 297 пассажирских вагонов, что в 2,2 раза больше в годовом сравнении. Грузовых вагонов собрано 14,9 тысячи единиц, что на 11,1% больше, чем годом ранее.
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