В Киеве торговца оштрафовали на 1,5 тыс. долларов за книги из России 

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Крым. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины выписал штраф частному предпринимателю, который продавал на киевском рынке завезенные из России книги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Госкомтелерадио приняло решение о наложении административно-хозяйственного штрафа в размере 37,2 тыс. гривен (порядка 1,5 тыс. долларов) на ЧП, который реализовывал на книжном рынке «Петровка» издания, завезенные с территории государства-агрессора, без разрешительных документов", — рассказали в Госкомитете.
В пресс-службе добавили, что книги были изъяли из продажи.
В 2016 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на рынок страны печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. Киев рассчитывает, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.