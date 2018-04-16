В Киеве торговца оштрафовали на 1,5 тыс. долларов за книги из России

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Крым . Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины выписал штраф частному предпринимателю, который продавал на киевском рынке завезенные из России книги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Госкомтелерадио приняло решение о наложении административно-хозяйственного штрафа в размере 37,2 тыс. гривен (порядка 1,5 тыс. долларов) на ЧП, который реализовывал на книжном рынке «Петровка» издания, завезенные с территории государства-агрессора, без разрешительных документов", — рассказали в Госкомитете.

В пресс-службе добавили, что книги были изъяли из продажи.