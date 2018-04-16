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В Киеве торговца оштрафовали на 1,5 тыс. долларов за книги из России
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В Киеве торговца оштрафовали на 1,5 тыс. долларов за книги из России 

РИА Новости Крым 52 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Крым. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины выписал штраф частному предпринимателю, который продавал на киевском рынке завезенные из России книги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Госкомтелерадио приняло решение о наложении административно-хозяйственного штрафа в размере 37,2 тыс. гривен (порядка 1,5 тыс. долларов) на ЧП, который реализовывал на книжном рынке «Петровка» издания, завезенные с территории государства-агрессора, без разрешительных документов", — рассказали в Госкомитете.
В пресс-службе добавили, что книги были изъяли из продажи.
В 2016 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на рынок страны печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. Киев рассчитывает, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
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