МВФ позитивно оценил экономическую политику Грузии

Дмитрия Кумсишвили. Тбилиси , 16 апреля / Синьхуа / — Успешное завершение второго обзора программы «Механизм расширенного финансирования» подтверждает, что МВФ поддерживает экономическую политику грузинского правительства. Об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии

По его словам, МВФ дал позитивную оценку проходящим в Грузии экономическим реформам, большинство из которых расписаны в совместной программе. «Зафиксированный в 2017 году высокий экономический рост, продолжающийся и в текущем году, дает прочные основания правительству для выполнения всех взятых обязательств и сохранения успешного прогресса в реализации реформ», — подчеркнул Д. Кумсишвили. —0—