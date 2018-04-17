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МВФ позитивно оценил экономическую политику Грузии
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МВФ позитивно оценил экономическую политику Грузии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Тбилиси, 16 апреля /Синьхуа/ — Успешное завершение второго обзора программы «Механизм расширенного финансирования» подтверждает, что МВФ поддерживает экономическую политику грузинского правительства. Об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрия Кумсишвили.
По его словам, МВФ дал позитивную оценку проходящим в Грузии экономическим реформам, большинство из которых расписаны в совместной программе. «Зафиксированный в 2017 году высокий экономический рост, продолжающийся и в текущем году, дает прочные основания правительству для выполнения всех взятых обязательств и сохранения успешного прогресса в реализации реформ», — подчеркнул Д. Кумсишвили. —0—
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