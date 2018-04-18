Ещё
Недельная инфляция в России составила 0,1%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Недельная инфляция в России составила 0,1% 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Инфляция в России с 10 по 16 апреля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 1%. Об этом говорится в материалах Росстата.
Так, за прошедший период цены на сахар-песок выросли на 0,9%, свинину — на 0,6%, пшено, муку и маргарин — на 0,2-0,3%.
Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 0,7%, пастеризованное молоко — на 0,2%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%: картофель, белокочанная капуста, морковь, помидоры подорожали на 1,4-3,6%, а лук и яблоки — 0,8%.
Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, а на дизельное топливо — на 0,5%.
Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев сообщил, что регулятор ожидает инфляцию в июне на минимальном уровне.
Газета.Ru: последние новости
Громыко: санкции не поставили нас на колени, мы наклонились завязать шнурки WSJ: США готовят новые торговые ограничения против Китая Премьер Украины оценил экономические последствия от выхода страны из СНГ
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением84
Решена судьба российских банков в SWIFT183
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США304
Найдена «подлодка Гитлера»2
Сирийская армия показала российский «Стрелец»10
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение