Банк России: инфляция в 2018 году не превысит 4%

Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика». Банк России не исключает несколько более быстрого приближения инфляции к 4% в 2018 г., но рост цен не превысит этот уровень. Об этом регулятор сообщил в комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

Это в том числе будет зависеть от внешних факторов и их влияния на курс рубля, а также адаптации компаний к изменению внешних условий. При этом риски превышения цели в 2018 г. оцениваются как невысокие, отмечает ЦБВ марте отмечалось небольшое ожидаемое повышение инфляции, связанное с более ранним, чем в прошлом году, исчерпанием запасов отечественных овощей, а также корректировкой тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки. При этом инфляция оставалась на низком уровне, чему способствовало сохранение тенденции к снижению инфляционных ожиданий, консервативное потребительское поведение, высокая насыщенность потребительских рынков и стабильная курсовая динамика в марте. По-прежнему дешевле, чем годом ранее, были крупы и макароны, мясопродукты, сахар, яйца. По прогнозу Банка России, в II и III кварталах динамика инфляции будет в том числе зависеть от внешних факторов. Согласно оперативным оценкам, рост потребительских цен за неделю апреля, когда отмечалось повышение курсовой волатильности, оставался сдержанным. В отсутствие неблагоприятного изменения внешних условий влияние произошедшего ослабления рубля на цены будет небольшим. В последнее время чувствительность цен к курсовой волатильности снижалась. Это было связано в том числе с развитием импортозамещения и ростом локализации производства отдельных товаров (например, на рынке автомобилей, а также бытовой техники и электроники). В целом под влиянием произошедших событий возвращение инфляции к цели 4% может быть несколько более быстрым, чем ожидалось ранее. В марте 2018 г. отмечалось повышение как месячной инфляции с исключением сезонности, так и годовой. В целом такая динамика цен соответствовала прогнозу, опубликованному в мартовском докладе о денежно-кредитной политике. Основной вклад в увеличение инфляции внесло удорожание плодоовощной продукции, связанное с более ранним, чем в прошлом году, исчерпанием ее запасов, а также корректировка тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки. При этом рост цен на плодоовощную продукцию происходил более быстрыми темпами, чем ожидал Банк России. Согласно оперативным оценкам, рост потребительских цен за неделю апреля, которая характеризовалась повышением курсовой волатильности из-за введения новых санкционных ограничений, остался сдержанным. В ближайшие кварталы динамика цен будет в том числе зависеть от внешних факторов и их влияния на курс рубля, а также адаптации компаний к изменению внешних условий, прогнозирует Банк России.