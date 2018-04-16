Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия

Россельхознадзор с 18 апреля 2018 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию продукции с предприятия «Молочные горки». Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Анализируя предварительные результаты проверки, Россельхознадзор счел возможным с 17 апреля 2018 года отменить временные ограничения на поставки продукции с предприятия ООО «Несвижский завод детского питания», а также с 18 апреля 2018 года ввести временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию продукции с предприятия ООО «Молочные горки»", — заявили в Россельхознадзоре.

Также стало известно, что ведомство отменяет временные ограничения на поставки продукции с предприятия «Несвижский завод детского питания».