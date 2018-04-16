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Трамп не доволен тем, что Россия и Китай «играют в девальвацию валют»
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Трамп не доволен тем, что Россия и Китай «играют в девальвацию валют» 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Carolyn Kaster/AP
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в «игре в девальвацию валют».
"Россия и Китай играют в девальвацию валют, в то время как США продолжают поднимать процентную ставку. Неприемлемо!", — написал Трамп в своем твиттере.
Ранее заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что Центробанк считает стабильной ситуацию на российском валютном рынке.
Она подчеркнула, что в стрессовые дни, которые пришлись на 9 и 10 апреля, показатели ликвидности были ниже обычных в последние месяцы, но они были существенно лучше, чем в прошлые периоды роста волатильности.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 1,09 руб., до 76,84 руб., курс доллара вырос на 84,83 коп., до 62,27 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 95,69 коп., составив 68,83 руб.
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