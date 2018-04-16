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Германия учтет «Северный поток — 2» в плане развития газовой сети до 2028 года
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Германия учтет «Северный поток — 2» в плане развития газовой сети до 2028 года 

Rambler News Service 54 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
Федеральное сетевое агентство Германии учтет газопровод «Северный поток — 2» в плане развития газовой сети Германии на 2018-2028 годы, следует из сообщения регулятора.
«Сегодня Федеральное сетевое агентство начинает консультации по проекту плана развития газовой сети 2018-2028 годов. Из-за снижения добычи газа на немецком и голландском рынках необходимо продолжать преобразовывать зоны обслуживания и расширять сеть газопроводов. Инвестиции в Германию также предлагаются в проекте для подключения запланированного трубопровода «Северный поток-2»», — говорится в сообщении ведомства.
При этом поясняется, что сам проект не является частью плана по развитию газовой сети страны.
Как сообщалось ранее, 27 марта 2018 года Германия окончательно [одобрила] (https://rns.online/energy/Germaniya-okonchatelno-odobrila-stroitelstvo-gazoprovoda-Severnii-potok—2-2018-03-27/) строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне страны.
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.
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